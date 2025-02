Els veïns desallotjats del carrer del Nord de Lleida volen salvar el bloc esquerdat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns desallotjats del número 3 del carrer del Nord per l’aparició de grans esquerdes a l’edifici arran de l’inici d’obres al solar del costat volen lluitar per mantenir-lo dret, malgrat que la Paeria va determinar dimecres que ha de ser enderrocat. Una veïna afectada va indicar que tots els titulars d’habitatges del bloc defensen aquesta postura i confia que els danys puguin ser restituïts. De fet, va afirmar que fins i tot disposen d’un arquitecte per a aquesta finalitat. Així mateix, va apuntar que han posat el tema en mans d’advocats per estudiar si emprenen accions legals perquè creuen que no s’hauria d’haver arribat a aquesta situació, ja que des del gener que avisen de l’aparició d’esquerdes als pisos i el bar de la planta baixa. “Hi ha hagut un error”, subratlla, que ha derivat en el desallotjament de les seues llars. La quinzena de veïns han estat reallotjats en un hotel, a compte de l’assegurança de la comunitat, però la veïna assenyala que és possible que l’establiment necessiti les habitacions aviat.

Per la seua part, l’alcalde Fèlix Larrosa va remarcar que “l’edifici es troba en ruïna, hi ha una impossibilitat total d’accedir-hi i ja hem requerit als propietaris que procedeixin a la demolició o ho farà l’ajuntament de forma subsidiària”. Va dir que “és un assumpte absolutament tècnic” i que els serveis tècnics i socials “van actuar de forma immediata i tothom està reallotjat, per la qual cosa agraeixo que la comunitat de propietaris tingués la cobertura a través de la seua assegurança”. Va afegir que lamenta “situacions com aquesta” i va agrair “que no s’hagin produït víctimes”.