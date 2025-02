Joves detinguts per amenaçar amb un cúter a un home perquè retirés una denúncia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir dissabte dos joves acusats d'amenaçar un home amb un cúter de grans dimensions per obligar-lo a retirar una denúncia per un robatori amb violència. L'incident va tenir lloc ahir cap a les 17.00 hores, quan la víctima es va apropar a una patrulla a la plaça Angelet i Garriga per explicar el que havia succeït.

Segons el testimoni de l'home, havia estat víctima d'un robatori violent prèviament i havia presentat una denúncia. Posteriorment, dos individus es van presentar al seu domicili i el van amenaçar amb un cúter, exigint-li que retirés la denúncia. La víctima va aconseguir enregistrar els sospitosos amb el seu telèfon mòbil.

Immediatament, els agents de la Guàrdia Urbana van iniciar una recerca per la zona i van localitzar un dels presumptes autors de les amenaces. Durant l'arrest, li van decomissar 12 grams d'haixix que portava a sobre. Més tard, quan la víctima va acudir a la comissaria per formalitzar la denúncia, va reconèixer l'altre sospitós, que també va ser detingut pels agents.

Els dos joves arrestats s'enfronten ara a acusacions d'amenaces i obstrucció a la justícia.