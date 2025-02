Entitats animalistes demanen no demolir l'edifici del carrer del Nord fins a rescatar dos gats

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Membres d’entitats animalistes es van concentrar ahir davant l’edifici declarat en ruïna del carrer Nord de Lleida per demanar que no es dugui a terme la demolició fins que no es rescatin els dos gats que estan atrapats en un dels habitatges.

Dilluns la Paeria va col·locar dos gàbies amb menjar per treure els gats de l’edifici, però no ho van aconseguir i les entitats demanen que col·loquin uns taulons que connectin l’edifici limítrof amb l’immoble esquerdat perquè els gats puguin sortir.

No van descartar demanar mesures cautelars per aturar la demolició fins que no siguin evacuats els gats per fer complir la llei de protecció animal.