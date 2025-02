La Universitat de Lleida aprova un protocol de prevenció i actuació davant de la conducta suïcida

Publicat per europa press Creat: Actualitzat:

El Consell de Govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha aprovat aquest dimecres el Protocol de prevenció i actuació davant de la conducta suïcida, que preveu també intervencions d’atenció posterior i acompanyament que s’haurien de dur a terme.

El document, que es basa en la 'Guia per a l’abordatge de la conducta suïcida en l’àmbit universitari' de la Generalitat, dona pautes per detectar les idees suïcides i d’actuació en cas de temptativa, tant si és dins com fora de la UdL, informa en un comunicat.

Entre les mesures, es troba que l’estudiantat, a partir del pròxim curs, informi d’un telèfon de contacte d’emergència cada vegada que es matriculi: podrà ser un familiar, la parella, un amic o company de pis, entre d’altres, que pot variar d’any en any.

Una altra acció és que tots els centres de la UdL tinguin referents de salut mental, amb un total de 12, que s’encarregaran d’"assessorar i proporcionar ajuda inicial en casos de risc baix o moderat" i realitzar el seguiment dels casos de risc alt o extrem.

S’ha aprovat crear dos serveis científics tècnics (SCT): el de Benestar i salut psicològica, que facilitarà recursos per a l’abordatge preventiu de possibles problemes psicològics i emocionals; i el de Computació del grup LOG, de resolució de problemes que requereixen capacitats "més enllà dels ordinadors convencionals".

En la sessió també s’ha donat llum verda a la creació de la Càtedra Astrazeneca d’innovació i eficiència en salut, per fomentar la investigació, la formació avançada i la transferència de coneixement en innovació i avaluació de tecnologies sanitàries.