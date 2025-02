Els veïns de Sucs protesten avui pel porta a porta

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els veïns de l’entitat municipal descentralitzada de Sucs es manifestaran aquesta tarda a les 19.30 davant l’ajuntament pedani per protestar contra l’aplicació de la recollida de residus porta a porta anunciada per la Paeria. També iniciaran una recollida de firmes.

L’alcalde pedani, Guillem Boneu, va afirmar que els veïns estan “enfadats” perquè van conèixer el canvi de model a través de la premsa i alguns també qüestionen el mateix sistema. Raimat també va criticar les formes i va plantejar un procés participatiu per decidir. En aquest sentit, després de reunir-se amb Sucs, el grup municipal d’ERC va presentar una esmena perquè siguin Sucs i Raimat els que decideixin entre porta a porta o contenidors convencionals. “S’està imposant un model i així és molt difícil que funcioni”, va indicar la portaveu republicana a la Paeria, Jordi Freixanet.

Per la seua part, Junts ha presentat 27 esmenes al nou contracte de neteja i recollida de residus. “Hem conegut de primera mà el seu funcionament i valorem possible millores amb sistemes de reciclatge que s’adaptin a la realitat de la ciutat”, va assenyalar la portaveu del grup, Violant Cervera.

Entre altres propostes, destaca un pla pilot per bonificar hostalers pel reciclatge, més càmeres en contenidors de l’Horta i més contractació de persones en risc d’exclusió social.

El Comú també ha presentat esmenes per reforçar les clàusules socials del contracte i millorar la sostenibilitat. Planteja reservar per a centres especials de treball la gestió d’un espai a la deixalleria per a la reutilització de residus que puguin tenir una segona vida