Les emissions i sorolls de vols de formació a l'aeroport d'Alguaire, davant del síndic

La plataforma que es constituirà aquest dijous contra els vols de formació de pilots a l’aeroport d’Alguaire portarà davant del síndic de greuges les seues queixes per les emissions a l’atmosfera i els sorolls dels avions. Així ho van avançar impulsors d’aquesta iniciativa, que van indicar que recorreran també a organismes estatals com l’Agència de Seguretat Aèria. al considerar que la Generalitat, titular de l’aeroport, no té intenció d’actuar per limitar aquesta activitat.

“Portem sis anys de queixes que no han servit per a res”, expliquen, per la qual cosa ara tenen intenció d’actuar de forma col·lectiva juntament amb altres persones, empreses i ens públics que puguin considerar-se afectats.

La formació de pilots suposa avui dia la major part del trànsit aeri de l’aeroport lleidatà. Els contraris a aquesta activitat destaquen que, a diferència dels avions que segueixen una ruta entre aeroports, els vols de pràctiques descriuen rutes circulars que comencen i acaben a Alguaire després de sobrevolar diferents municipis de la zona.

Aquesta conjuntura, adverteixen, suposa més contaminació a la zona i soroll durant tots els dies de la setmana. La plataforma es constituirà formalment en un acte a la sala d’actes del Casal d’Alpicat a les 19.30 hores.