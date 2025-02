El Mercat Romà tindrà 35 parades i tir amb arc

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’Associació de Comerciants dels carrers Democràcia i Cardenal Remolins celebraran la setena edició del Mercat Romà de la ciutat els dies 7, 8 i 9 de març. Aquest mercat comptarà amb 35 parades de comerços de proximitat ambientats en l’època romana.

Membres de l’entitat van explicar que aquest any l’empresa Alcamud Animaciones proporcionarà noves activitats, com tir amb arc per a nens, així com el campament romà. També hi haurà xarrades i conferències, entre les quals la de l’arqueòleg Xavier Payà, tallers de demostració de vidre bufat, la desfilada dels armats o una obra de teatre protagonitzada per alumnes de l’Institut Gili i Gaya, entre moltes altres activitats. Aquest mercat rememora la Ilerda romana, un dels màxims exponents de la qual són les restes de les antigues termes a Cardenal Remolins.