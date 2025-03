Mitja hora de lectura cada dia

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els col·legis d’Infantil i Primària assenyalen que apliquen estratègies a classe per intentar establir en els nens unes bones bases lingüístiques, així com la comprensió lectora i oral. A més, per fomentar el gust per la lectura, tots els centres programen mitja hora diària de lectura obligatòria. I per reforçar aquest hàbit a casa, s’emporten La maleta viatgera el cap de setmana, amb material de la biblioteca de l’escola adequats a cada edat per llegir i compartir amb les famílies, amb la idea d’implicar-les també en la lectura. Així ho explica Javi Calles, director de l’escola Magí Morera de Lleida. Detalla també que en aquest centre amb els alumnes més petits, a Infantil, treballen “la detecció precoç de problemes fonètics” que afectin el llenguatge i afegeix que des del cicle inicial de Primària duen a terme “tallers d’expressió escrita i oral”.

Destaca que “a segon s’efectuen unes proves específiques per veure si el treball que s’està fent és correcte o s’ha de reforçar alguna àrea instrumental”, a banda de les proves diagnòstiques de quart i de competències de sisè.

Així mateix, recalca que a Primària incideixen en un “treball més sistemàtic per reforçar conceptes perquè no siguin tan gran el salt a l’institut”. Assenyala també que s’està generalitzant a les escoles la figura de la mestra d’audició i llenguatge, que és especialista en oralitat per millorar el vocabulari, expressions i els connectors orals, entre altres qüestions. De fet, cada col·legi ofereix les seues pròpies iniciatives per fomentar el gust per la lectura i millorar la comprensió lectora, com el Bibliopati que l’institut escola Torre Queralt del barri del Secà de Sant Pere va iniciar el 2023. Consisteix a treure al pati una prestatgeria amb llibres a l’hora de l’esbarjo perquè els alumnes puguin destinar aquella estona a llegir.

El departament d’Educació i Universitats també preveuen crear un postgrau per a mestres i professors per a la millora de la competència lectora, segons va anunciar la consellera Esther Niubó al Parlament.

Diu que ja aplica mesures i que és un problema social

El departament d’Educació afirma que ja estan en marxa diverses mesures per a la millora de la lectura i l’expressió escrita i oral de l’alumnat, però precisa que “el de la comprensió lectora no és un problema únic derivat de l’escola, sinó que és una situació global de la societat que l’escola reflecteix”. Assenyala que una iniciativa ja implantada és el pla per millorar la comprensió lectora, en el marc del pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya, al qual s’han incorporat 340 centres repartits entre 29 xarxes. Indica que treballen aspectes com la descodificació, la fluïdesa lectora, les estratègies de comprensió i el vocabulari i els seus continguts.

D’altra banda, afegeix que hi ha altres accions destinades al conjunt dels centres com dossiers didàctics, formació sobre competència lectora, difusió de materials per incentivar la biblioteca personal en famílies de Primària i el reforç de 30 minuts diaris de lectura.