Veïns de l’Horta demanen mesures per frenar la construcció de les línies MAT

La comissió de l’Horta de la Federació d’Associacions de Veïns ha reclamat prendre mesures per frenar la construcció de línies elèctriques de Molt Alta Tensió, conegudes com a MAT, que passarien per la zona i protecció “davant de futurs projectes i amenaces similars, així com de parcs solars”. Unes mesures que va demanar el president d’aquesta entitat, Francesc Montardit, després que la Paeria digués dimarts passat en una reunió amb els veïns que s’oposava a una línia MAT, batejada com a Sigfrida, que passaria per 12 partides de l’Horta. “Cada vegada tenim més amenaces que posen en perill la nostra Horta”, va lamentar Montardit, que va qualificar de “molt preocupant” la construcció de les línies MAT per la zona i va demanar “estar molt atents a les evolucions d’aquests projectes, ja que les empreses promotores tenen molt poder econòmic i cap consideració pel territori que trepitgen”. El grup municipal d’ERC també va reclamar a la Paeria la paralització de les obres de la línia MAT que impulsa la promotora Rascon Solar i la llicència de la qual està suspesa temporalment. El portaveu adjunt d’ERC, Juanjo Falcó, va dir que “no només s’està ignorant la suspensió de la llicència, sinó que tampoc no s’han resolt temes fonamentals com els drets dels propietaris afectats; la Paeria no pot continuar mirant cap a un altre costat”.

D’altra banda, la comissió de l’Horta va criticar que no hagin estat inclosos a la taula cívica per al trasllat de la presó de Lleida malgrat demanar-ho diverses vegades. “L’ús de l’espai que quedarà lliure amb el trasllat hauria de ser un debat obert a tots els barris”, va dir Montardit.