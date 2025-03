Enderroquen de forma manual el bloc en ruïna del carrer del Nord de Lleida

Operaris d’una empresa especialitzada van començar ahir els treballs per demolir l’edifici situat al número 3 del carrer del Nord , que va ser declarat en ruïna per l’ajuntament el 19 de febrer després que hi apareguessin grans esquerdes arran de les obres en un solar contigu.

Uns treballs que es porten a terme amb l’ajuda de dos grans grues i la previsió és que durin entre deu i quinze dies. Així ho va informar ahir l’arquitecte encarregat de la demolició, Joan Mallol, que va destacar la complexitat de l’operació, ja que es fa de forma manual actuant planta per planta.

Ahir es va començar per la teulada amb els operaris tirant runa des d’una plataforma a un contenidor que penja d’una gran grua. “Una vegada es retiri la teulada entrarem a l’edifici i el demolirem planta per planta”, va assenyalar Mallol, que va afegir que a mesura que vagin baixant trauran els estris personals de la quinzena de residents que van haver de ser evacuats fa dos setmanes.

També intentaran “si és possible i segur per als treballadors” rescatar els dos gats que estan atrapats en un dels habitatges des del passat 19 de febrer, tal com han estat reclamant des d’aleshores associacions animalistes.

Els treballs de demolició han obligat a tallar el carril de circulació dret de rambla Ferran en direcció a l’estació de trens, la qual cosa ahir va provocar retencions. Val a recordar que fa mesos que l’altre sentit de circulació de la via està tallat per obres entre els carrers Anselm Clavé i Riquer.