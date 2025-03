Clatellada de la justícia a la Seguretat Social: la condemna per retirar una pensió per fatiga crònica a una lleidatana

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

La magistrada de reforç del jutjat Social número 2 de Lleida ha tornat la incapacitat permanent absoluta a una empleada de banca de Lleida que pateix fibromiàlgia i fatiga crònica de grau tres i altres patologies després que l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) l’hi retirés al fer-li una revisió de grau, deixant-la sense percebre la pensió de 3.093 euros al mes que rebia des de principis del 2022. L’afectada ha estat representada per l’advocat Josep Miquel Moragues, del Despatx Moragues.

El cas es remunta al gener del 2022 quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va reconèixer a l’empleada de banca la incapacitat permanent absoluta, revocant una sentència del jutjat Social 1 de Lleida que va desestimar la demanda, com va avançar aquest diari. Tanmateix, l’INSS no va estar d’acord amb la sentència i va instar a la revisió de grau. En aquest sentit, Josep Miquel Moragues explica que “la gravetat del cas és que el quadre que recull l’INSS per declarar la revisió és idèntic al que el 2022 va declarar el TSJC amb el grau tres d’incapacitat permanent absoluta per fatiga crònica i fibromiàlgia. Ni tan sols li va mantenir una incapacitat total. És a dir, a partir del juny de l’any passat va deixar de tenir ingressos”.

Aquesta situació va obligar l’afectada a recórrer de nou als tribunals i va presentar una demanda davant del jutjat Social de Lleida. La magistrada argumenta que “la comparació dels quadres patològics que presentava l’actora al temps de declarar-la en situació d’incapacitat absoluta l’any 2022 i la seua situació mèdica a la data de revisió (2025) no permet concloure que s’hagi produït una millora de prou entitat que li permeti la reincorporació a la feina, raó per la qual és procedent estimar la demanda”, i condemna la Seguretat Social que aboni a l’afectada “una pensió vitalícia i mensual equivalent al 100% de la seua base reguladora de 3.093,21 euros, més les corresponents millores i revaloritzacions, des del 13-06-2024”. La sentència es pot recórrer davant del TSJC.

Augment d’afectats a causa de les seqüeles de la covid

Les síndromes de sensibilització central (fibromiàlgia, fatiga crònica i sensibilitat química múltiple) són patologies cròniques, d’origen desconegut i especialment invalidants en un gran nombre de pacients. Actualment, a Lleida hi ha més de 10.000 afectats per fibromiàlgia, entre 300 i 600 per fatiga crònica i entre 50 i 70 per sensibilitat química. Fibrolleida ha alertat d’un augment de persones afectades per fatiga crònica a causa de la covid.

L’entitat assenyala que els processos d’incapacitat són molt complicats i que molts afectats es veuen obligats a deixar de treballar sense poder accedir a la baixa o la incapacitat. A més, destaquen que ha baixat l’edat mitjana dels afectats, que abans era d’entre 45 i 50 anys i ara ja s’amplia des dels 25 fins als 60.