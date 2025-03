Jornada sobre educació social amb 300 assistents

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Universitat de Lleida (UdL) va acollir ahir la jornada Posem en joc l’educació social, amb gairebé 300 participants i organitzada pel departament de Drets Socials i Inclusió, la UdL i els diferents recursos residencials del sistema de protecció per a nens i adolescents, va indicar Eduard Vaquero, cap d’estudis d’Educació Social. Durant la trobada, Maria Àngels Balsells, catedràtica de Pedagogia, va exposar el model d’intervenció amb les famílies que aposta per la participació dels nens i adolescents i de les seues famílies biològiques. També hi va haver tallers amb propostes per a una millor resposta educativa i van intervenir-hi joves que han estat en centres residencials del sistema de protecció.