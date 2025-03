Una pluja d’excrements: passejos, carrers i avingudes de Lleida plens de 'cagarades' d'ocells

Coloms i estornells són alguns dels mixons que proliferen cada vegada més a la ciutat i que durant els vols en bandades, i especialment al posar-se en arbres, deixen anar una marea d’excrements que danyen mobiliari i deixen parcs i voreres com un quadre de Jackson Pollock. Un problema que afecta barris com Cappont, Noguerola, Pardinyes, Balàfia i Ciutat Jardí i que, a dia d’avui, té difícil solució.

Imatge de la vorera del carrer Sant Hilari, vora l’hospital Santa Maria, plens de deposicions -S.ESPÍN

“De vegades sembla que siguem a la pel·lícula d’Els Ocells de Hitchcock” diu amb ironia el president veïnal de Pardinyes, Joan Torné, que assenyala que al seu barri els estornells es posen en zones com les teulades del carrer Girona o l’entorn del Barris Nord. Lamenta que “deixen el carrer que fa mania”, i afegeix que als arbres de rambla Ferran pernocten centenars d’estornells.

A Cappont el problema són els tudons, que han pres els arbres de Doctora Castells i són un problema d’imatge, de salut i per a l’hostaleria, ja que és una zona amb terrasses i si estàs prenent alguna cosa allà, tens risc d’acabar tacat”, diu la presidenta de l’associació de veïns, Veni Ros.

La seua homòloga de Balàfia, Jos Farreny, i el president de la FAV, Toni Baró, apunten que el control d’aquestes aus “és un gran problema perquè no tenen depredadors naturals, disposen d’aliment abundant i es reprodueixen molt. A Balàfia, zones com el parc de les Magnòlies i la plaça Maria Rossell són un problema i, a més de brutícia, generen contaminació acústica”. Baró va dir que “la Paeria mata uns 10.000 coloms a l’any, però hi ha d’haver més control”.

Imatge d'un banc ple d'excrements a la plaça Maria RossellPAU PASCUAL

A Ciutat Jardí, les punxes que diversos veïns han col·locat al voltant de les plaques solars de les seues cases funcionen per evitar que les aus hi facin els nius, però “la zona de l’hospital Arnau està molt afectada, tot i que ahir netejaven els excrements”, va afirmar el president de la junta veïnal, Ramir Bonet.

La Paeria va assenyalar que tenen identificats els punts on nien aquestes aus i que està estudiant la licitació d’un nou contracte, que inclouria mesures que anirien des de la poda d’arbres, limitar les zones en les quals poden posar-se i repel·lents, entre altres accions, que variarien en funció de la zona i de l’època de l’any.