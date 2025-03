Condemnen un banc per ‘deshonrar’ un client

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida ha condemnat al Banc Santander a indemnitzar un client amb 9.268 euros en concepte de danys i perjudicis perquè li va mantenir al fitxer Cirbe –la central de riscos del Banc d’Espanya– amb “dades inexactes”, que va ser “un acte d’intromissió il·legítima en el seu dret a l’honor”. El tribunal ratifica la sentència del jutjat de Primera Instància número 8 de Lleida i desestima el recurs presentat per l’entitat bancària.

L’afectat ha estat representat per l’advocat José Luis Gómez, de Cudós Consultors. El lletrat explica que “s’ha considerat provat que el préstec contractat –que va ser rebutjat per una altra entitat bancària– ha estat més car en aquest cas, resultant la permanència al Cirbe en situació de morós un dels factors que van determinar l’esmentada situació de perjudici”. En aquest sentit, la presència al Cirbe, malgrat que no és equivalent a la presència en els coneguts com a registres de morosos, “no és innòcua, ja que alerta d’hipotètics deutes i riscos que, entre altres factors, condicionen en el seu cas el fet que ens concedeixin o no un préstec, o que aquest sigui més o menys car, per la qual cosa la inclusió indeguda al Cirbe suposa un perjudici moral i també econòmic”. En aquest cas, s’ha fixat una indemnització de 9.268 euros més els interessos en concepte de danys i perjudicis.