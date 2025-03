Retards de fins a dos hores en quinze trens d’alta velocitat per una avaria a Sants

Un tren de la companyia Ouigo que feia la ruta Barcelona-Madrid es va quedar parat ahir a primera hora del matí en un túnel entre l’estació de Sants i el Prat de Llobregat per una avaria a la catenària, fet que va interrompre durant dos hores la circulació de la línia d’alta velocitat obligant a anul·lar alguns combois, mentre que almenys una quinzena amb parada a Lleida van patir retards d’entre 30 minuts i més de dos hores. Una jornada caòtica a les estacions només un dia després de l’enèsim fiasco a Rodalies, quan una altra avaria va obligar a evacuar 900 passatgers per les vies del tren a Bellvitge.

La incidència a l’Ouigo es va registrar poc abans de les set del matí i els seus 403 viatgers van ser evacuats per les vies del mateix túnel i van sortir a l’exterior utilitzant les sortides d’emergència. Aquesta incidència va afectar tots els trens d’alta velocitat amb origen o destinació Barcelona, Madrid o País Basc. Renfe es va veure obligada a suspendre tres AVE amb parada a Lleida: el que sortia cap a Granada amb parada a Lleida a les 7.46 hores; el que anava cap a Madrid amb parada a Ponent a les 9.00; i el de Sevilla-Màlaga amb parada a Lleida-Pirineus a les 9.37 hores. Els viatgers van ser resituats en altres combois.

La circulació es va reprendre per una altra via cap a les 8.30, però els retards van seguir durant tot el matí. A les 11.30 hores, l’Alvia que venia des de Barcelona i havia de parar a Lleida a les 9.59 hores per partir cap a Bilbao no tenia data estimada de sortida. L’Alvia cap a la Corunya amb parada a la ciutat a les 10.13 hores tampoc no tenia hora estimada d’arribada. Els passatgers que havien d’agafar l’Avlo de les 11.01 hores cap a Madrid no van passar els controls de seguretat fins més de mitja hora després, ja que l’arribada del comboi estava estimada a les 11.51 hores. També van patir retards els Avant Barcelona-Lleida amb sortida a les 9.05 hores i el Avlo Barcelona Madrid amb parada a Ponent a les 13.00 hores. En sentit invers, també van resultar afectats l’Avant de Lleida-Barcelona amb sortida a les 8.00 hores; l’AVE Madrid-Barcelona de les 9.37 a Lleida; el mateix servei de les 11.34 hores; i l’Alvia/Avant amb sortida a les 12.00 hores des de Lleida.

La incidència va provocar grans aglomeracions de viatgers a les estacions i alguns no van poder viatjar fins passades tres hores. Poc abans de les 14.00, la circulació d’alta velocitat entre Girona i Barcelona es va veure interrompuda unes hores per les pluges. Finalment, Adif va informar que el servei es va normalitzar poc després de les 15.00 hores.

El Govern es reunirà avui amb Adif i Renfe per exigir solucions

La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, va instar ahir el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, a mantenir una reunió avui a l’estació de Barcelona-Sants amb Adif i Renfe per demanar “solucions immediates” davant les incidències ferroviàries d’ahir i de divendres al servei de Rodalies. “Volem assegurar a partir de dilluns que hi hagi els equips necessaris per part de Renfe i Adif” per afrontar els diversos problemes que sorgeixin, va declarar Paneque, que va remarcar que el servei ha de funcionar sigui quin sigui el problema. Respecte a la incidència d’ahir, va plantejar dos possibles hipòtesis: “Una, de més accidental: la caiguda d’una placa que ha afectat la catenària, derivada de les pluges; o una altra, causada pel mateix tren a la catenària”, va concretar. Per la seua part, el PP va demanar la compareixença del ministre de Transport, Óscar Puente, al Congrés perquè doni explicacions. El líder d’ERC, Oriol Junqueras, va demanar un servei de Rodalies “digne” i Junts va preguntar al president Salvador Illa si “continuarà defensant el PSOE o començarà a defensar els catalans”.