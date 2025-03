Fira d'ocupació a la Universitat de Lleida amb 178 ofertes de treball

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Un total de 163 empreses, col·legis professionals i entitats, 43 més que l’any passat, participaran aquest dimecres a la Fira UdL Treball, que recupera la presencialitat amb estands als campus d’Agrònoms (33), Cappont (87) i Igualada, encara que també hi participaran 24 empreses de forma virtual. El vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat i la unitat d’Informació i Orientació Universitària argumenten que han “apostat pel doble format per afavorir el contacte directe entre empreses i estudiants i per no perdre les oportunitats i la comoditat del format en línia”.

Els organitzadors preveuen que se superin les 200 ofertes de treball i de pràctiques, atès que fins ahir ja se n’havien registrat 178. La majoria d’empreses són de la demarcació de Lleida, però també n’hi haurà de Barcelona, Madrid i Osca. Una bona part provenen del sector agroalimentari i tecnològic, encara que també dels àmbits de turisme, transport, comerç, assegurances i entitats financeres, sanitàries, educatives i socials.

De moment s’hi han inscrit 234 estudiants i graduats de la UdL. S’han programat activitats formatives presencials i online sobre els nous reptes del mercat de treball, oportunitats a la Unió Europea i pràctiques universitàries. L’objectiu del certamen és que els titulats accedeixin al mercat laboral o millorin la seua ocupació.