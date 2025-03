En marxa un cercador de notes de tall de cicles de grau mitjà i grau superior d'FP

Publicat per redacció Creat: Actualitzat:

El Departament d'Educació i Formació Professional ha posat en marxa, per primera vegada, un cercador en línia de notes de tall de cicles de grau mitjà i grau superior. El cercador permet trobar quina va ser la nota de tall en l'accés als cicles per aquest curs i això pot servir de referència als alumnes interessats en aquests cicles. La informació es pot filtrar per via d'accés i prioritat, territori, cicle, torn i centre d'FP. Per ara, es pot visualitzar el cercador per als graus de grau mitjà i està previst que s'activi el dels de superior en les pròximes hores. El cercador de notes de tall també estarà incorporat al simulador de la preinscripció que posarà en funcionament el departament.

Aquest simulador servirà per mostrar com s'emplena una sol·licitud de preinscripció i que els orientadors dels centres puguin fer pedagogia sobre com omplir les preferències. De fet, el cercador de notes de tall esdevindrà una eina més a disposició dels orientadors en la seva tasca d'assessorament.

Educació ha explicat que aquest cercador ha de contribuir a una tria més reflexionada per part de l'alumne, que li permeti ajustar els seus interessos a l'oferta i millorar així l'assignació de les places.