La Generalitat dona via lliure al futur parc comercial de Promenade a Torre Salses

La Generalitat ha atorgat a Promenade Lleida la llicència per poder portar a terme el seu projecte d’una zona comercial de 56.953 metres quadrats a Torre Salses, entre la Bordeta i els Mangraners. D’aquesta manera, la promotora del parc comercial ja només té pendent la concessió de la llicència municipal d’obres per poder iniciar els treballs. Tant fonts de la Generalitat com de l’empresa van confirmar a aquest diari que el pla ja ha rebut el vistiplau de la direcció general de Comerç. En aquest sentit, Promenade va expressar la seua satisfacció “per haver aconseguit un pas important que valida el projecte en tots els seus aspectes” i va afegir que ara continuarà treballant “per obtenir la resta de permisos per iniciar les obres al més aviat possible”.

El permís de la Generalitat arriba gairebé deu anys després que la promotora –en aquell moment Eurofund– presentés la seua proposta inicial a l’ajuntament, a finals del 2015. Aquest era el principal escull que quedava per resoldre per tirar endavant la construcció d’aquesta àrea comercial. Fa tres anys, el Govern va denegar la tramitació de la seua sol·licitud de llicència argumentant que no era titular del 100% dels terrenys, perquè hi havia una parcel·la propietat de l’ajuntament. Promenade va adquirir aquest terreny l’estiu passat, després que la Paeria en tragués a concurs públic la venda, i va tornar a demanar el permís de Comerç una vegada el va tenir escripturat al seu nom.

En el passat mandat municipal, quan el govern estava format per ERC, Junts i el Comú (i pels dos primers després de la marxa d’aquest últim grup), l’ajuntament va alentir tots els tràmits relacionats amb Torre Salses, argumentant que no estava d’acord amb crear una gran superfície als afores de la ciutat i que la seua prioritat era el pla de l’estació. Així, va donar per caducat el conveni firmat en el seu dia amb l’empresa per dur a terme el desdoblament i prolongació del vial Víctor Torres, que serà el principal accés al complex comercial, i va rebutjar també l’oferta d’aquesta de finançar el 100% del cost. En canvi, després de la tornada del PSC al govern el 2023, les dos parts van arribar a un acord per tirar endavant aquesta actuació, així com la prolongació del carrer Francesc Bordalba i Montardit.

La nova zona comercial comptarà amb un híper de 7.779 metres quadrats, diversos establiments especialitzats de més de mil que sumaran 15.494 m², 25.345 més seran de galeria comercial amb botigues petites i hi haurà cines i restaurants.