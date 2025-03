La Paeria preveu un porta a porta ‘a mida’ a Raimat

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El govern municipal va assegurar ahir als veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Raimat que la implantació de la recollida porta a porta es farà ajustant-se a les seues demandes i que s’implementarà el 2027 després d’un procés d’acompanyament i una campanya informativa. Així ho va informar ahir la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, en una reunió amb els veïns de Raimat després de les protestes que hi va haver en contra de la implantació d’aquest sistema de reciclatge, que també s’aplicarà a Sucs i Llívia. “Poden estar tranquils, no els deixarem sols”, va remarcar Iglesias, que va afegir que la recollida de la fracció orgànica es farà quatre dies a la setmana en lloc dels tres de Ciutat Jardí i que habilitaran una illa de contenidors d’emergència. En aquest sentit, l’alcalde pedani, Ivan Fernàndez, va demanar que la implantació del porta a porta “sigui progressiva i pactada amb els veïns”. Paral·lelament, la tinenta d’alcalde també va informar que la Paeria aprovarà ben aviat el projecte per a la nova depuradora de Raimat, que comportarà una inversió d’1,7 milions. D’altra banda, el grup del Comú va denunciar ahir que el nivell de recollida selectiva de la ciutat es va reduir en dos punts el 2024, la generació de residus domiciliaris va augmentar en un 11%, i els de la fracció resta, no reciclables, han pujat en 4,7 milions de quilos.