El comerç local es resigna a Torre Salses però demana a la Paeria que millori la ciutat

Pimec Comerç i la Federació de Comerç (Fecom) es van mostrar ahir resignades davant de la materialització de la futura zona comercial de 56.953 m² a Torre Salses, entre la Bordeta i els Mangraners, a l’haver concedit la Generalitat la llicència comercial als seus promotors, Promenade Lleida. Afirmen estar preparats per afrontar aquest “repte”, però reclamen a la Paeria que millori la ciutat per potenciar-ne l’atractiu, impulsar el consum i consolidar així el petit comerç.

Manel Llaràs, de Pimec Comerç, va reconèixer que Torre Salses “no ens agrada, però era qüestió de temps”. “No hem de tenir por dels nous formats, però necessitem la complicitat de la Paeria per fer una ciutat amb carrers més amables, segurs, nets... Que sigui atractiva per al consumidor i que els de fora no vagin a la perifèria, on hi haurà aparcament gratis”, va incidir, i va apuntar que l’altre projecte d’àrea comercial, el pla de l’estació, “sembla una mica descafeïnat”.

Maria Rosa Armengol, de la Fecom, va recordar que “no posarem barreres (a Torre Salses) si compleix la normativa” i va subratllar la necessitat d’inversió per augmentar “l’atractiu que hem anat perdent”. A més, creu que el polígon de Torreblanca “ha d’anar en paral·lel perquè necessitem indústria i talent, i el consum després vindrà sol”.

Per la seua banda, l’associació Projecte Lleida va assegurar que aquest projecte “atempta contra el comerç local i l’equilibri urbanístic “ i espera poder frenar-lo amb el contenciós que va interposar, que “segueix endavant”. El cap de l’oposició a la Paeria, Xavi Palau (PP), va titllar de “crònica anunciada” la concessió de la llicència comercial a Promenade i va mostrar la seua “decepció i tristesa” pel comerç local perquè “el govern del PSC, amb la complicitat de Junts, no ha complert les expectatives”. Jordina Freixanet, portaveu d’ERC, creu que “el Govern ha declarat la defunció del comerç local” i que “ha tingut molta pressa a buscar traves al pla de l’estació i per posar l’accelerador i la catifa roja a Torre Salses”. La portaveu de Junts, Violant Cervera, va qualificar la situació de “molt mala notícia” i va considerar que tindrà una repercussió negativa per a tota l’àrea d’influència de la ciutat. “Serà un canvi social i econòmic”, va recalcar. Així mateix, el Comú assegura que “només servirà per desertitzar el carrer Major, fomentant un model insostenible basat en l’ús massiu del cotxe”.

Els promotors esperen començar les obres en menys de 2 mesos

Promenade espera començar les obres a Torre Salses en menys de dos mesos, una vegada obtingui el permís muncipal, segons fonts pròximes a la promotora. Així, culminaria un procés que va començar a finals del 2015, quan la firma llavors denominada Eurofund va presentar a la Paeria la seua proposta inicial d’aquesta àrea comercial. Fa 3 anys, la Generalitat va denegar la tramitació de la sol·licitud de llicència a Promenade argumentant que no era titular del 100% dels terrenys, al ser propietat de l’ajuntament. Ho va adquirir l’estiu passat i va demanar el permís de nou. L’anterior govern municipal d’ERC i Junts (i el Comú, a l’inici) van alentir els tràmits al no estar d’acord amb el projecte i van donar per caducat el conveni firmat amb l’empresa per prolongar el vial Víctor Torres d’accés. Quan el PSC va recuperar l’alcaldia el 2023, va arribar a un acord amb Promenade i el projecte es va reactivar.