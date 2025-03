Quan els carrers de l’Eix Comercial de Lleida es van quedar deserts

El confinament total de la població decretat el 14 de març del 2020 va provocar que vies fins llavors molt concorregudes com el carrer Major passessin a estar desèrtiques durant gairebé tres mesos. I és que la mesura del Govern central només permetia abandonar el domicili per comprar productes bàsics als supermercats i les farmàcies o per acudir als centres sanitaris. La imatge presa ahir mostra el contrast amb el que es va viure aquells dies.

L'Eix Comercial de Lleida, aquest dijous.Gerard Hoyas