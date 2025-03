Fesival cultural al carrer a Instituts i Escorxador

Publicat per M. RODRÍGUEZ C. Creat: Actualitzat:

Els barris d’Instituts-Sant Ignasi i Templers-Escorxador celebraran el pròxim 29 de març la segona edició del Festival de Cultura Popular i Urbana del Barri (FEST 07). El festival comptarà amb la participació de més de 15 entitats que prepararan tota mena d’activitats com per exemple musicals, teatre o una cercavila, repartides entre Alcalde Costa i les places Escorxador i Utxesa des de les 10.30 fins a les 22.00 hores. El president del Grup Cultural Garrigues, Enric Figueres, va destacar la visibilització que aquesta festa aporta a aquests barris, mentre que l’edil Pilar Bosch va apuntar que “el FEST 07 fa que ens unim més, ens coneguem més i donem a conèixer més el barri”. El cartell ha estat dissenyat per Basa 38 Studio, un estudi creatiu de la ciutat, que ha apostat per una imatge moderna i acolorida.