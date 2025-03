Multireincident al volant

L’Audiència de Lleida ha revocat la suspensió d’entrar a la presó a un conductor condemnat per circular ebri després que no pagués la multa imposada com a pena. En una interlocutòria, el tribunal recorda que el processat ja havia estat condemnat anteriorment 8 vegades per delictes de trànsit, per la qual cosa “no es tracta d’un delinqüent primari” sinó que “ens trobem davant d’una persona que presenta una trajectòria delictiva que evidencia la seua insistència en la comissió de delictes que violen” la seguretat viària. Concretament, segons resa en la interlocutòria de l’Audiència, el processat va ser condemnat com a autor d’un delicte contra la seguretat viària per conducció sota la influència de begudes alcohòliques, amb l’agreujant de reincidència, a la pena d’una multa de 1.440 euros. En cas de no pagar-la, la sentència assenyalava que hauria de complir 90 dies de presó. El condemnat va al·legar insolvència i no va abonar la multa, per la qual cosa se’l va instar a complir la seua responsabilitat personal subsidiària. Tanmateix, va recórrer davant de l’Audiència al·legant que l’impagament de la multa és producte d’“una situació no buscada d’insolvència” i que complir la pena li “ocasionaria grans perjudicis”. El Ministeri Públic també es va oposar a la revocació de la suspensió.

En la seua interlocutòria, l’Audiència Provincial assenyala que l’històric penal del condemnat demostra que ha estat condemnat fins a un total de 8 ocasions anteriors per delictes contra la seguretat viària, un per conducció etílica i la resta per conducció sense permís entre 2017 i 2023. A més, destaca que aquest últim any va arribar a acumular tres condemnes fermes menys de quatre mesos. En aquest sentit, el tribunal assegura que el penat no és un delinqüent primari, sinó que el seu historial és un “clar indicatiu de la seua perillositat criminal i de la possible reiteració delictiva en un futur”.

El 2023, segons les últimes dades disponibles al ministeri de Justícia, els jutjats lleidatans van dictar més de 1.500 sentències per delictes de trànsit. Aquesta xifra representa gairebé un centenar més respecte al 2022 i es va disparar un 56,3% respecte a abans de la pandèmia. Més de la meitat d’aquestes condemnes van ser a conductors que havien consumit alcohol o drogues al volant, o que s’han negat a fer-se les proves de detecció. A més, el 39% de les condemnes van ser a xòfers que no tenien el carnet en vigor.