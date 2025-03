Cancel·lacions i demores en 10 trens de Lleida i dia de caos a Rodalies

Publicat per SegreACN Creat: Actualitzat:

El d’ahir va ser un altre dia negre a la xarxa ferroviària catalana, amb caos a Barcelona i més de deu trens d’alta velocitat i regionals demorats o cancel·lats a Lleida. Els sindicats majoritaris van desconvocar la vaga in extremis diumenge, però les afectacions no es van evitar. Els minoritaris mantenen demà una aturada parcial.

Nova jornada de retards, cancel·lacions i caos ferroviari a les estacions de trens. Que els sindicats majoritaris de Renfe desconvoquessin la vaga de Rodalies diumenge passades les 21.00 hores no va evitar que almenys una desena de trens amb partida o destinació a Lleida –tant d’alta velocitat com regionals– patissin demores ahir. Una de les més pronunciades, de 40 minuts, va ser la de l’AVE amb destinació a Figueres de les 11.34 hores. Així mateix, almenys dos serveis van ser cancel·lats: el Rodalies RL4 amb destinació a Terrassa de les 12.11 hores i l’Avant de Barcelona cap a Lleida de les 16.05 hores, encara que els passatgers d’aquest últim van ser resituats en un altre comboi. Fonts de Renfe no van concretar les afectacions a Lleida i van parlar de “supressions generalitzades” a tot Catalunya.

Encara que els sindicats majoritaris (Semaf, CCOO, UGT i SCF) van desconvocar l’aturada a l’arribar a un acord in extremis amb el ministeri de Transports, la Generalitat, Renfe i Adif que els permetrà continuar depenent de Renfe, la jornada d’ahir va ser caòtica en diversos punts de Catalunya durant tot el dia, sobretot a Barcelona, on hi va haver llargues cues a causa dels retards i cancel·lacions que Rodalies va justificar explicant que els trens no es van poder reprogramar perquè l’acord es va firmar a “última hora”. Així mateix, Protecció Civil va activar la prealerta del Ferrocat per l’acumulació de viatgers a les estacions de les R4 i R1. Mentrestant, alguns trams de les R7 i R8 es van haver de substituir amb serveis per carretera que van acabar desbordats.

El president del comitè d’empresa, Andrés Rubio, va negar en una entrevista a 3/24 que hi hagués una vaga encoberta i va atribuir les incidències a “desajustos operatius”. Tanmateix, val a destacar que els sindicats minoritaris no van desconvocar l’aturada en cap moment. De fet, treballadors de Renfe van rebre un comunicat que indicava que “la convocatòria d’aquests sindicats continua en vigor. No es mantindran els serveis mínims per a aquesta convocatòria, però tots els treballadors estan en el seu dret de secundar les aturades previstes”.

Polèmica política pel nou model ferroviari

La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, va assegurar ahir que l’acord per desconvocar la vaga “parla d’un procés” i que els canvis que planteja “permetran avançar d’una forma més àgil” cap al nou model de xarxa ferroviària. L’acord preveu que Renfe tingui la participació majoritària a la nova empresa que gestionarà Rodalies, per la qual cosa els treballadors continuaran depenent de Renfe, però Moret va dir que formarà part d’un procés “progressiu”. Per la seua part, Junts va valorar l’acord com “el certificat de defunció del traspàs de Rodalies” que van pactar PSOE i ERC. “L’Estat continuarà tenint l’última paraula en tot”, va lamentar el vicepresident, Josep Rius. El president d’ERC, Oriol Junqueras, va afirmar sentir-se “satisfet” perquè l’acord pel traspàs “queda íntegre”, va afirmar a TV3. Junqueras va fixar un termini de 2 anys perquè la nova empresa de Rodalies deixi de ser una filial de Renfe i estigui adscrita a la Generalitat. Mentrestant, el sindicat CGT va acusar a Renfe de “frau de llei” en dir que la vaga estava desconvocada, ja que els sindicats minoritaris (CGT, Sindicat Ferroviari i AlFerro) la van mantenir ahir i preveuen seguir-la 6 dies més fins al 3 d’abril. AlFerro, per la seua part, va enviar una comunicació a Renfe explicant que la seua aturada segueix dempeus i va advertir que dir que el servei funcionava amb normalitat podria vulnerar el dret de vaga.

«Tardaré dos hores més a arribar a Terrassa»

“Entre Lleida i Terrassa només hi ha tres trens diaris i l’RL4 de les 12.11 hores era part dels serveis mínims, però l’han suprimit. He mirat el web abans de venir i no hi apareixia cap incidència, però quan he arribat a l’estació m’han dit a les taquilles que s’estaven cancel·lant alguns trens amb només mitja hora d’antelació. Ara hauré d’agafar un bus i per culpa d’això tardaré dos hores més a arribar a Terrassa, per la qual cosa podria arribar tard a la feina.”