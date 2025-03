La Federació Veïnal revisarà si Torreblanca afecta cases

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El president de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV), Toni Baró, va assegurar ahir que revisaran el pla director de Torreblanca per corroborar si la construcció d’aquest polígon industrial afectaria cinc habitatges de la partida de Quatre Pilans i si hi ha més cases afectades. Una revisió que faran després de les queixes de l’associació de veïns de Quatre Pilans (vegeu SEGRE d’ahir) que va criticar que el PSC es va comprometre fa anys a modificar la superfície del polígon perquè no resultessin afectades però, al veure els documents oficials de la Generalitat, s’han adonat que no ha estat així. “Es van fer unes promeses que sembla que no s’han complert, per la qual cosa revisarem a fons el cas, ja que ens van dir que era un document que es podia modificar i resituar les àrees industrials”, va assegurar Baró.