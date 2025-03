Les pluges de març omplen els embassaments de Lleida i reactiven el turisme

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Les copioses pluges de les últimes dos setmanes, que han convertit l’actual mes de març en el segon més plujós des del 1913, han omplert molts dels pantans de Lleida.

La recuperació dels embassaments no només beneficia les empreses de turisme actiu, sinó que també s’espera un impacte positiu en restaurants i allotjaments de la comarca, que van tenir una caiguda de l’activitat durant la sequera.

Ahir tot just va ploure a la majoria de comarques de Lleida. En cotes altes de la muntanya com Lac Redon (2.247 metres) van caure uns 10 centímetres de neu. A Certascan van ser 24. Tanmateix, les pluges en el que va de mes ja han convertit aquest març en el segon més plujós des del 1913, fa 112 anys. Lleida o Mollerussa acumulen 108 litres per metre quadrat.

Pel que fa als pantals, al Segre, Oliana emmagatzema 71 hm3 d’aigua i està al 84,5 per cent i Rialb, 400,6 hm3 (99,28 per cent). A la Pallaresa, Talarn té 160 hm3 i està al 70% i Camarasa, 139 hm3 i 85%. A la Ribagorçana: Escales, 111 hm3 (72%); Canelles, 449 hm3 (66%) i Santa Anna està al 80%, amb 189 hm3 .

En relació al al perill d’allaus, cal destacar que és de nivell 3 sobre 5 en gran part del Pirineu. El butlletí apunta que els gruixos de neu a partir de 2.400 metres d’altitud superen els normals per a l’època de l’any, especialment a la zona del Pallars, i són al volta.

Finalment, cal anunciar que les estacions d'esquí afronten les últimes setmanes de la temporada amb abundants gruixos. Espot i Port Ainé adaptaran els seus horaris a partir del 31 de març i fins al 21 d’abril, últim dia d’obertura. Espo, obrirà els seus remuntadors de 9 a 14 hores i a les 13.30 serà l’última pujada. Port Ainé oferirà el mateix horari fins a l’11 d’abril i que obrirà una hora més (fins a les 15 hores) a partir del dia 12.