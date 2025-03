Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van acudir ahir al matí al carrer Sant Andreu, al Barri Antic, quan van ser alertats d’una possible fuita de gas a les 11.37 hores. Van comprovar que una conducció exterior tenia una petita fuita de gas, per la qual cosa van tapar el tub i van tallar preventivament el subministrament. Posteriorment, van donar l’avís a la companyia perquè es fes càrrec de l’incident. Així mateix, no hi va haver desallotjats.