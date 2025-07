Quants habitatges d'ús turístic concentra la comarca de les Garrigues?

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El municipi de Tarrés figura entre les deu destinacions rurals més acollidores d’Espanya per disfrutar de la Setmana Santa, segons una recent anàlisi de la plataforma digital d’allotjaments Airbnb.

Tarrés, que amb prou feines supera el centenar d’habitants, atresora un important patrimoni cultural i natural. Ofereix diferents punts d’interès històric i paisatgístic que el converteixen en una visita recomanable. La plataforma aconsella allotjar-se a la casa rural Els Cups de Cal París.

Així mateix, les Garrigues concentra 79 habitatges d’ús turístic. La comarca és un referent en matèria d’ecoturisme i per als amants d’activitats de turisme actiu com el senderisme, a més de patrimoni històric amb les cabanes de pedra seca i productes com l’oli d’oliva.