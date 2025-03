La UdL, en un projecte contra una malaltia parasitària

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Personal investigador de la Universitat de Lleida participa en un projecte a Uganda per combatre la leishmaniosi visceral, malaltia parasitària amb entre 29.400 i 56.700 casos anuals a l’Àfrica Oriental, amb una mortalitat del 90 per cent, especialment en nens, si no es tracta. Hi participen les universitats de Makerere, Barcelona, Autònoma i Autònoma de Madrid, i l’Associació Andorrana de Cooperació Veterinària a l’Àfrica de l’Est Daktari.