Denuncien una nova onada de robatoris i danys en cotxes a Lleida

Veïns de Pardinyes van denunciar ahir a aquest diari una nova onada de robatoris i danys en vehicles. Una veïna va explicar que ahir a la matinada li van rebentar el cotxe i que és la segona vegada que li ocorre aquest mes. Asseguren que algun dels casos respon a actes vandàlics perquè també es produeixen altres danys als cotxes, especialment en retrovisors. Els afectats van mostrar el seu malestar i la seua impotència i van reclamar més vigilància.

Imatge de dos vehicles amb llunes trencades. - LORENA D.

S’ha de recordar que el cap de setmana passat es van registrar un total de 52 denúncies per robatoris i danys en cotxes en casos que es van produir a la Zona Alta, el Turó de la Seu Vella, Cappont i Noguerola.

Per la seua part, la Paeria va informar dimarts que durant el mes de març han estat arrestades un total de 14 persones per aquest tipus de robatoris. Quatre d’aquests arrestos han estat practicats durant els últims set dies per la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra. Tanmateix, tots ells van quedar lliures amb càrrecs després de passar a disposició. A la Junta Local de Seguretat es va posar de manifest un augment del 22,5% de les detencions malgrat l’augment d’un 13% dels fets delictius, principalment per l’augment en interior de vehicles.