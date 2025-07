Els sindicats denuncien el col·lapse d’Estrangeria

Treballadors de l’oficina d’Estrangeria de Lleida van protestar ahir per denunciar el col·lapse d’aquest servei per falta de personal i que provoca importants demores en la tramitació dels expedients perquè persones de fora d’Espanya puguin obtenir un permís de treball i regularitzar la seua situació. La concentració va ser convocada pels sindicats CCOO, CGT i UGT, que van destacar que porten anys avisant d’aquesta situació i van afegir fins que no se solucioni protestaran tots els dijous davant l’oficina.

“Tenim un retard enorme en la tramitació dels expedients”, va admetre Marina Coterillo, una treballadora que porta 17 anys a l’oficina de Lleida. “Fa 6 anys tardàvem aproximadament un mes a tramitar la majoria dels expedients i ara hem passat a tardar entre 3 i 6 mesos, això provoca que els afectats no puguin continuar treballant, accedir a determinats ajuts”, va lamentar. Això es deu, van assegurar la treballadora i els sindicats, que no es cobreixen les baixes ni les jubilacions, ni a Lleida ni a tot l’Estat. A Lleida hi hauria d’haver 32 treballadors, però ara són 14. “Rebem trucades de gent desesperada i no podem fer res, no som suficients”, va dir Coterillo, que va detallar que cada dia reben entre 50 i 80 expedients per via electrònica, atenen unes 15 cites prèvies “i consultes telefòniques de forma constant”.

La delegada de CCOO de l’Administració de l’Estat a Lleida, Bárbara Primo, va criticar que la falta de personal en aquestes oficines es deu “que la retribució que reben és diferent d’altres ens equiparables com el SEPE, la Seguretat Social o Trànsit”.

A més, va advertir que aquest col·lapse anirà a més a partir del 20 de maig, dia en què entri en vigor un decret que flexibilitzarà les condicions perquè els estrangers puguin tenir permís de treball.