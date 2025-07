Una gata amb moltes vides

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

La gata que feia 36 dies que estava atrapada al bloc del carrer del Nord que està sent enderrocat va ser rescatada ahir. La va poder treure l’administrador de la finca, Àlex Roig, després que l’animal entrés en una de les gàbies col·locades en un pati interior de l’immoble, al qual no es pot entrar des que l’ajuntament el va declarar en ruïna imminent el 19 de febrer per l’aparició de grans esquerdes arran de les obres en un solar contigu. Llavors va desallotjar els seus 15 residents. El rescat de la gata va ser possible gràcies a l’empresa encarregada de l’enderrocament (Obrim Immobles SL) i l’ajuda d’una veterinària amb qui “cada dia li tiràvem menjar”, va explicar l’administrador, present en la demolició diàriament des que va començar el 3 de març.

El felí va ser portat a una clínica veterinària. - ÀLEX ROIG

Va indicar que el felí, de sis anys, està en un “estat perfecte”, encara que la van portar igualment a una clínica veterinària per fer-li una revisió. “Estic molt content i agraït, porto un mes sense veure la meua gata i tinc moltes ganes que torni amb mi, però ara es quedarà uns dies amb el veterinari per garantir que la seua salut està bé”, va explicar el propietari, José Luis Núñez, que de moment s’allotja en una habitació de lloguer.

La demolició ja es fa a la primera planta de la part davantera del número 3 del carrer del Nord. - JORDI ECHEVARRIA

La Paeria ja va rescatar fa dos setmanes l’altre gat de Núñez que també va quedar atrapat al mateix pis de la primera planta. L’animal, de tres anys, va entrar en una altra gàbia i va ser traslladat al Refugi dels Peluts fins que el seu propietari el va recuperar. Els treballs de la demolició van per la primera planta de la part davantera de l’edifici i ja s’ha començat a retirar la teulada de la part posterior, per la qual cosa Roig preveu que la demolició finalitzi durant el mes vinent.