Mossos atenen 1.458 lleidatanes per violència masclista en un any

Els Mossos d’Esquadra van atendre l’any passat un total de 1.458 dones que van denunciar haver estat víctimes de violència masclista, tant en l’àmbit de la parella com a la llar, a les comarques lleidatanes. Segons les dades publicades per la policia catalana, el 2024 van augmentar els arrestos per aquest tipus de violència a les regions policials de Ponent i de l’Alt Pirineu i Aran, malgrat que va ser un exercici en el qual es va registrar un descens en el nombre de denúncies registrades.

Concretament, segons aquestes xifres, els Mossos van comptabilitzar un total de 1.339 denúncies per violència masclista, la qual cosa implica un descens del 5,6% respecte al 2023. La baixada es produeix tant en la violència en l’àmbit de la parella, amb 1.137 casos coneguts, un 4,4% menys, que en l’àmbit de la llar, amb 202 denúncies, xifra que suposa una caiguda de l’11,4%. Tanmateix, malgrat que es van denunciar menys fets davant de la policia catalana, aquesta va incrementar el nombre de detencions. Així, hi va haver 591 arrestos per maltractaments masclistes, un 5% més. Del total d’individus detinguts, quatre eren menors d’edat, tots ells per violència cap a una familiar. Per tipus de violència, en l’àmbit de la parella, es van atendre 1.195 dones que van denunciar ser víctimes i es van fer 492 detencions, pràcticament la mateixa xifra que el 2023. Tanmateix, en l’àmbit de la violència familiar, els Mossos van atendre 263 dones i van dur a terme 99 arrestos, un 33,7% més respecte a l’any anterior. Segons les xifres policials, un 16% dels fets coneguts per violència masclista a la parella van ser per trencament de mesures, cosa que implica que hi va haver reincidència.

Les audiències provincials, “preocupades” per la càrrega de feina

Les audiències provincials van admetre divendres passat que “la preocupació” més significativa que tenen es troba en l’“excés” de la càrrega de treball que hi haurà amb l’entrada de la llei 1/2025, a partir del mes d’octubre, quan els jutjats de violència sobre la dona hagin d’assumir els delictes de violència sexual. Va ser una de les conclusions de les XXIII Jornades de Presidents/es d’Audiències Provincials. Per això, demanen més places judicials i mitjans personals i telemàtics.