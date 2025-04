Obres i inversions per valor de 16 milions des del 2019 i fins al 2026

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El departament de Justícia explica que des del 2019 fins al 2026 s’han realitzat i previst nombroses inversions tant al Centre Penitenciari Ponent com el Centre Obert en actuacions d’adequació funcional, renovació d’instal·lacions i espais i compliment normatiu, amb un import total executat i previst de 16.164.987 euros. D’aquests, la meitat són per al període 2025-2026. Així, 15,95 corresponen a Ponent i 214.031 euros, al Centre Obert. Enumeren les següents intervencions: instal·lacions de climatització, de baixa tensió i quadres elèctrics, pintura, sistemes de seguretat, megafonia, reformes de la cuina, reparació d’intèrfons, adequació d’espais per a videoconferències, millora de la ventilació, noves sales de reunions i d’entrevistes, paviments i jardineres als aparcaments, estudis acústics de cel·les, senyals elèctrics, adequació dels mòduls residencials, adequació de la fleca i millores a les instal·lacions de dutxes i vestidors, entre d’altres.

El centre està format per onze mòduls amb capacitat operativa per a 593 persones. El mòdul 8 està destinat a dones (52 llits) i el mòdul 10 a infermeria. A més compta amb un ampli ventall de tallers del CIRE: impremta, tèxtil, confecció i PVC, entre d’altres.

En aquest sentit, val a recordar que fa vint anys es va anunciar la creació d’una presó a Tàrrega. El Govern tripartit (PSC-ERC-ICV) va fer l’anunci del centre penitenciari el 2005. Situat da al costat d’uns terrenys de l’A-2, havia d’estar construïda el 2009, però es va anar prorrogant. Va arribar a ser adjudicada per 186 milions i es va anunciar que s’inauguraria l’any 2013 i acolliria uns 700 presos procedents de la Model de Barcelona.

Tanmateix, hi va haver una forta oposició veïnal a la construcció d’aquella presó, sobretot pel que fa a la comarca de la Segarra, cosa que va alentir un projecte que finalment es va acabar descartant.