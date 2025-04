Atropellat un vianant a la rotonda del Mestre a Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Un vianant de 78 anys va resultar ferit de diversa consideració al ser atropellat aquest dilluns a la rotonda entre la carretera Ll-11 i les avingudes Estudi General i Miquel de Batllori de Lleida, popularment coneguda com la rotonda de l’Agustí Mestre.

L’accident es va produir a les 7.25 hores quan, segons va informar la Guàrdia Urbana, la víctima creuava correctament en fase verda per un dels passos de vianants i va ser arrossegada per una furgoneta que circulava per l’Ll-11.

Fins al lloc dels fets van acudir diverses patrulles de la Guàrdia Urbana i una ambulància del SEM i els Bombers de la Generalitat. La víctima va ser evacuada a l’hospital. La Policia Local es va fer càrrec de l’atestat del sinistre.