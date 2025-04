A judici acusada d’arrancar una dent a un home d’un cop de cap a Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

La Fiscalia sol·licita una condemna de tres anys i mig de presó per a una dona acusada d’arrancar una dent a un home que va intentar mediar en una discussió. Està previst que el judici tingui lloc dimecres vinent 9 d’abril a l’Audiència de Lleida. La dona està acusada d’un delicte de lesions i un delicte lleu continuat de coaccions.

Els fets, segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, van tenir lloc el juliol de l’any 2021 en un establiment de la capital del Segrià. Concretament, el dia 18 la dona es va presentar al local “regentat per dos persones amb qui es va discutir perquè li entreguessin la caixa enregistradora. A més va clavar cops al mobiliari de l’establiment amb ànim d’acovardir els presents”, segons la Fiscalia. Una persona li va exigir que sortís i, com que no ho va fer, “un client es va interposar en la discussió, clavant-li l’acusada un cop de cap a la boca”, segons la Fiscalia.

A conseqüència del cop l’home va patir la fractura d’una peça dental que va requerir tractament, li va causar un perjudici estètic i li van haver d’implantar una nova peça. A més, la dona hauria tornat dos dies després a l’establiment i suposadament va acovardir la propietària. Per tot això, el Ministeri Públic sol·licita una condemna de tres anys i mig per un delicte de lesions i una multa de 1.350 euros per un delicte continuat lleu de coaccions. A més reclama que indemnitzi la víctima amb 9.677 euros pel perjudici ocasionat.

Val a recordar que l’Audiència va condemnar al febrer el responsable d’un bar de Tremp a quatre mesos per lesionar un client que va causar un aldarull al seu establiment l’agost del 2022. El veí de la capital del Pallars Jussà va ser condemnat en judici per conformitat. El condemnat va assegurar aquest diari que “la meua intenció no era fer-li mal però que estava molestant i increpant la resta de clients mostrant-los els seus genitals i vídeos pornogràfics després de consumir droga a la terrassa, per la qual cosa no me’n penedeixo”.