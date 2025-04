L'home que va incendiar una antiga fàbrica ocupada a Lleida accepta una condemna de 14 anys de presó

Publicat per redacció / ACN Creat: Actualitzat:

La Fiscalia ha rebaixat de 21 anys a 14 anys i 10 mesos de presó la petició de condemna per a l'home que va provocar un incendi en una nau ocupada de Lleida –l'antiga fàbrica de Virginias del barri de Pardinyes–, on convivia amb la seua parella i una altra dona, el gener del 2023. El processat ha admès els fets aquest dimecres en el judici a l'Audiència de Lleida i s'ha conformat amb la pena que sol·licita el ministeri fiscal i que haurà de confirmar el tribunal. L'home ha reconegut que, després de discutir, insultar i agredir la seva parella, va calar foc a una pila amb mobiliari, roba i cartons vora l'antic espai d'oficines de la nau. En veure que ella no en podia sortir, però, va ajudar-la a sortir al carrer i va acompanyar-la al centre d'urgències d'atenció primària. L'home està acusat de cinc delictes, entre ells un delicte d'incendi amb greu perill per a la vida, pel qual reclama 10 anys de presó. La Fiscalia també ha demanat que l'acusat pagui una multa d'una mica més de 1.000 euros de multa, que no pugui aproximar-se a la víctima ni comunicar-se amb ella durant diversos anys, i a prohibir-li la tinença i l'ús d'armes.

El judici s'ha celebrat a l'Audiència de Lleida.Albert Guerrero

La defensa i l'acusació particular s'han alineat amb la petició de la Fiscalia, amb qui havien arribat a una entesa. En concret, han demanat per a l'home una condemna de 10 anys de presó per un delicte d'incendi, 3 anys per un delicte de lesions amb deformitat, 1 any i 900 euros de multa per un delicte d'obstrucció a la justícia, 10 mesos de presó per un delicte de lesions i 150 euros de multa per un delicte lleu de lesions. El tribunal ha deixat el judici vist per a sentència.

"Una ratera"

Prèviament, durant la vista oral, l'exsogra del processat ha explicat que es va assabentar que la seva filla havia resultat ferida en un incendi perquè la va avisar la policia. Segons ha declarat, la filla se n'havia anat de casa feia uns dies i n'havien denunciat la desaparició. Arran d'aquells fets, ha afirmat que ha tingut "moltes seqüeles físiques i emocionals". Per la seva banda, una veïna d'un pis pròxim ha relatat que l'incendi es va produir de matinada i que va trucar al 112 en veure que "l'interior de la fàbrica estava en flames". A més, ha explicat que posteriorment va veure com un noi ajudava una noia a sortir de la nau i que, més tard, en va sortir una dona embarassada. Sanitaris que van atendre la parella al CUAP de Prat de la Riba han explicat que ella tenia "greus cremades al tronc superior" i ell "no tan greus". Un dels Mossos que van acudir a la nau ha explicat que el lloc on es va quedar la dona hauria pogut ser "una ratera" si no n'hagués sortit ràpidament.

Ocupes en una fàbrica abandonada

El processat i la víctima van iniciar una relació sentimental el 2021, i el gener del 2023 ella es va traslladar a viure amb l'acusat a l'antiga fàbrica de galetes Virginias, al barri de Pardinyes. Cap a les 20.00 del 9 de gener l'home va començar a discutir amb la seva parella, a insultar-la i a clavar-li diverses bufetades a la cara a la via pública. El detonant hauria estat que ell la va veure passejant amb una altra dona que també vivia a la nau ocupada, a qui ella havia manifestat que estava molesta amb les condicions de l'espai i que volia posar fi a la relació amb l'home.

Quan les tres persones van tornar a l'interior de la fàbrica, el processat va tancar la porta i va tornar a colpejar la víctima fins a deixar-la inconscient. Cap a les quatre de la matinada, i sent conscient que la seva parella es trobava amb l'altra dona a la part de superior de la nau, on hi havia les antigues oficines, va arreplegar diversos objectes abandonats, els va apilar a la planta baixa i hi va calar foc sota el lloc on hi havia les dues dones. Quan l'home es va adonar que el foc afectava el lloc on es trobava la seva parella i que aquesta no en podia sortir, va canviar d'opinió, la va ajudar a sortir al carrer i la va acompanyar al CUAP de Prat de la Riba. Posteriorment, els van traslladar a l'Hospital Arnau de Vilanova, on ell va dir a la seva parella "ja veuràs que passa si declares contra mi" amb la intenció d'acoquinar-la.

El processat, que aleshores tenia 35 anys, va ser detingut tan bon punt va rebre l'alta i el jutjat de guàrdia en va decretar l'ingrés provisional a presó. Per la seva banda, la dona la van evacuar en un helicòpter a la unitat de cremats de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona amb ferides de diversa consideració que van trigar 144 dies a curar-se. En les seves conclusions provisionals, la Fiscalia sol·licitava que l'home pagui a la seva parella una indemnització de 110.871 euros per les lesions, els danys morals i les seqüeles; i 2.000 euros a l'altra dona amb qui convivien pels danys morals i psicològics ocasionats.