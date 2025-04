La Universitat de Lleida denuncia als Mossos robatoris en laboratoris d’Agrònoms

La Universitat de Lleida (UdL) va denunciar ahir davant dels Mossos d’Esquadra el robatori de material de laboratoris en laboratoris de l’Escola d’Agrònoms. En una circular enviada a la comunitat universitària, la direcció del centre indica que en les últimes setmanes o mesos han detectat que s’estan produint robatoris en laboratoris ubicats als edificis A (el principal) i B i especifica que els materials sostrets són essencialment eines i instruments de laboratori i carros.

La direcció afegeix que, a més de presentar la denúncia davant la policia autonòmica, tenen previst iniciar “una investigació per intentar identificar qui són els lladres”. Així mateix, apunta que estan estudiant mesures dissuasives, com la possibilitat d’instal·lar càmeres de vigilància a la zona. I, en tot cas, sol·licita a totes les persones que utilitzen els laboratoris “extremar les precaucions i la vigilància” amb accions com no deixar les portes obertes sense ningú treballant a l’interior i tancar els instruments en armaris amb pany i clau.

La setmana passada, la UdL va alertar en una altra circular interna d’un robatori en un despatx de l’Escola Politècnica Superior del campus de Cappont i va recordar que “de tant en tant” es produeixen “furts i robatoris a les biblioteques, cafeteries i altres espais comuns, així com als despatxos que es deixen oberts i sense vigilància”. Per això, llavors ja es va recomanar no deixar “les pertinences desateses, especialment si tenen algun valor al mercat (ordinadors, rellotges, joies, diners o targetes de crèdit)”.

Un portaveu de l’equip de govern de la Universitat de Lleida va afirmar ahir que es tracta de “casos puntuals”, però va instar la comunitat universitària a vigilar en tot moment les seues pertinences. Va argumentar que el fet que els campus siguin oberts facilita que hi pugui accedir qualsevol persona i cometi un robatori, i va afegir que aquestes accions són difícils d’atribuir, tret que s’enxampi el lladre in fraganti.

Per això, va incidir que la manera més eficaç d’evitar-les és la “prevenció i la vigilància per part de cadascú”.