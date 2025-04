Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Càtedra AgroBank de la UdL va entregar ahir el seu premi a la transferència de coneixement a un projecte de la Universitat de Múrcia liderat per Encarna Gómez, que té com a objectiu utilitzar fibres vegetals procedents del raïm per eliminar substàncies indesitjables als vins. El guardó està dotat amb 15.000 euros destinats a personal d’investigació, i hi havia tretze candidatures procedents de tot Espanya.