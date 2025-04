ERC retreu a Marlaska la infiltració d'un policia als moviments socials de Lleida: "No hi ha justificació possible"

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

La senadora d'ERC Sara Bailac ha retret aquest dimarts al ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, la infiltració d'un policia nacionals als moviments socials de Lleida. "Han tingut a un policia dos anys amb una identitat falsa que ha participat en el moviment independentista i diversos moviments socials pacífics", ha dit en una sessió de control a la cambra alta."Creu el seu govern que els moviments socials, independentistes o per l'habitatge a Lleida són una amenaça per la seguretat?", ha preguntat. En aquest sentit, ha acusat l'executiu de fer investigacions "prospectives" il·legals: "No hi ha justificació possible". El ministre, per la seva part, ha dit que les forces de seguretat no persegueixen "idees" o "moviments socials".

Segons ha recordat Bailac, malgrat que Marlaska negui cap "motivació política" en les infiltracions, sempre s'acaba espiant al moviment independentista o als activismes socials. "Una democràcia plena no investiga als seus activistes, ni a Lleida ni enlloc", ha asseverat la senadora republicana. "Els policies infiltrats volen desmobilitzar als ciutadans que participen en els moviments socials", ha agregat. "Prou ja de policies infiltrats sense control, garanties i transparència", ha reblat.

"Les forces i cossos de seguretat de l'Estat, sota aquest govern, i sota el principi de legalitat i neutralitat, garanteixen els nostres drets i llibertat", ha proclamat per la seva part el ministre Grande-Marlaska. D'altra banda, ha dit que si algú creu que hi ha hagut alguna il·legalitat ha d'anar als tribunals.