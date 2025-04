L’ajuntament de Lleida utilitzarà falcons per controlar la plaga de tudons

Publicat per S. COSTA D. Redactor de Local Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida deixarà anar falcons a tres zones de la ciutat per controlar la plaga de tudons que assola a barris com Ciutat Jardí, Cappont, la Zona Alta o l’entorn de Rambla Ferran. Es tracta d’una prova pilot que consistirà a alliberar aquestes aus rapinyaires per foragitar els tudons, una espècie de colom que nia en les branques dels arbres i el control de la població de la qual és un problema per a les administracions. Ho han anunciat aquest matí l’alcalde, Fèlix Larrosa, i la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, després de la reunió que han mantingut amb els presidents veïnals per explicar-los el pla de manteniment de la via pública i del programa de neteja Barri a Barri. Iglesias ha explicat que la plaga de coloms comuns i tudons era una queixa habitual de la ciutadania. "Recordo que vam estar a Cappont i hi havia operaris de brigada netejant mobiliari i parcs infantils i l’endemà estaven bruts pels excrements d’ocells i a la Rambla Ferran també ens ha passat amb els nous bancs i papereres", ha dit Iglesias. És per això que han decidit optar per aquest pla de xoc de deixar anar falcons, que es complementarà amb un control "arbre per arbre per identificar els nius de tudons i treure a les seues cries", ha detallat Iglesias. Quant als coloms comuns, que no solen niar en arbres sinó que ho fan més en terrats i l’interior d’edificis abandonats, la tinenta d’alcalde ha dit que la seua població "està més controlada i es poden capturar amb gàbies".

Paral·lelament, Larrosa ha explicat als veïns que el programa marc de manteniment de la via pública es basa de tres pilars: treballs quotidians, programa especial de neteja Barri a Barri i el pla d’inversions. Ha detallat que la inversió prevista per al manteniment de carrers i espais públics serà de 44 milions d’euros i que cada dia "hi haurà 400 persones treballant al carrer pel manteniment de la ciutat". D’altra banda, ha detallat que el 2024 van rebre un total de 10.160 incidències per actuar en la via pública i que el nivell de resolució va ser del 71%. "Majoritàriament, les incidències s’han produït per la neteja de carrers, on el nivell de resolució ha estat del 99%, seguit de les actuacions a paviments i mobiliari urbà, que rebem 2.079 avisos i el 65% es van resoldre," va concretar Larrosa. Ha afegit que l’aplicació Appunta, que serveix perquè veïns avisin a la Paeria d’incidències en la via pública, ha passat de les 500 notificacions que va tenir en la seua estrena el 2017 a les 6.528, "la qual cosa demostra que és una bona eina per atansar els veïns i l’ajuntament".