Retirada de les escales d’accés al pas elevat del tren

Els operaris van retirar ahir baranes i els vianants utilitzaven la rampa per accedir a la passarel·la. - JORDI ECHEVARRIA

Publicat per REDACCIÓ

Un grup d’operaris va començar ahir els treballs per retirar l’escala d’accés a la passarel·la dels Ferroviaris de la plaça Ramon Berenguer IV, a l’esquerra de l’estació de trens. De moment ahir van retirar part de les baranes i van assegurar la façana dels Docs i van acabar d’habilitar la coberta que protegeix el pas elevat a la passarel·la, que serà l’únic accés que podran utilitzar els vianants per creuar per allà, a més de l’ascensor, mentre durin els treballs.

Així, les escales d’accés portaven anys en un estat més que deplorable i estaven corcades d’òxid, que segons la Paeria es devia a “les càrregues elèctriques parasitàries derivades de les catenàries de la línia d’alta velocitat i la línia ferroviària convencional”.

Aquests treballs els porta a terme el departament de Territori dins de les obres de la nova estació d’autobusos que està habilitant als Docs, ja que l’escala es retira per treballar en la consolidació i l’envidrat de la façana.

Una vegada s’hagin acabat aquestes tasques es reconstruirà l’escala amb una nova estructura de materials d’obra que en principi ha d’estar llesta a finals d’estiu.