Retiren 479 contenidors trencats, cremats o robats

L’ajuntament ha hagut de retirar fins a 479 contenidors de la via pública perquè s’han cremat, trencat “de forma irreparable” o han desaparegut. Així consta en un decret que ahir va sortir a informació pública, en el qual es detalla que la majoria es van treure de la via pública per ruptures, ja sigui a causa d’ús reiterat, incidències en el servei o vandalisme, amb un total de 251, el 52%. D’altra banda, 191 van ser cremats, la qual cosa representa el 39,8%, molts d’aquests a causa d’incendis intencionats, com els registrats en els últims mesos en barris com la Bordeta i Cappont. Finalment 37, el 7,7% del total, van desaparèixer de la seua ubicació actual. En aquest sentit, el tipus de contenidors que més s’ha desafectat és els petits d’orgànica, de 360 litres de capacitat, amb un total de 198.

Així mateix, del total, 140 es van trencar irreparablement, 23 es van cremar i 35 van desaparèixer, per la qual cosa el més probable és que fossin sostrets, ja que són dipòsits petits, manejables i amb rodes. D’altra banda, aquests contenidors també van ser els que més danys irreparables van registrar. Al seu torn, els contenidors de càrrega lateral de la fracció resta de 3.200 litres són els que més es van cremar, amb un total de 51.

L’ajuntament no va facilitar més dades sobre això, però el cost de reposar aquests contenidors és amb tota probabilitat superior als 200.000 euros. I és que els contenidors d’orgànica de 360 litres tenen un preu de mercat que s’acosta als 175 euros, per la qual cosa reposar els 198 desafectats costaria, com a mínim, 14.850 euros; mentre que els contenidors de càrrega lateral de 3.200 litres costen sobre els 1.050 euros. Per tant, això significa que reemplaçar només els 75 de la fracció resta suposaria un cost de 78.750 euros.

El decret no concreta el període en què aquests contenidors van ser retirats, però la quantitat és molt similar a la que hi ha hagut en diversos anys, segons les dades de la comissió de seguiment del servei. Precisament, el 2023 se’n van retirar 409 per aquests motius.