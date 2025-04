El vicesecretari estatal del PP reclama una oficina “antiokupació” a Lleida

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El vicesecretari estatal del PP, Elías Bendodo, va defensar ahir a Lleida que el popular Xavi Palau, cap de l’oposició en la Paeria, “és un exemple de la política útil, com ho és demanar més policia als carrers, més seguretat i evitar la multireincidència dels delinqüents”. “La seguretat és una prioritat per al PP. El 40% de les okupacions d’habitatge són a Catalunya, moltes a Lleida, i s’ha de posar en marxa aquí una oficina antiokupació”, va indicar. Així mateix, va criticar que “el partit de Salvador Illa a Madrid (PSOE) no tramita al Congrés la llei antiokupació del PP, no vol una llei que permeti que en 24-48 hores els okupes siguin expulsats”. “Quina esquerra és aquesta que està del costat dels delinqüents?”, es va preguntar.

D’altra banda, va reclamar fermesa en les mesures, diplomàcia i unitat d’Espanya i Europa per fer front als aranzels anunciats per Donald Trump.