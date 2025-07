Lleida alerta de la pèrdua d’indústries per falta de sòl a Lleida: una empresa se’n va a França al no trobar terrenys

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

El sector empresarial lleidatà apressa a una ampliació del sòl industrial disponible a la ciutat i voltants davant d’una demanda creixent d’empreses locals i internacionals que volen establir-se a Lleida. La Cambra de Comerç ha rebut l’interès d’almenys dos firmes estrangeres del sector logístic que requereixen parcel·les grans, d’almenys 30.000 metres quadrats, i “no són capaços de trobar-ne ni a Lleida ni a prop”, lamenta el seu president, Jaume Saltó, que explica que una s’ha instal·lat al sud de França.

El futur polígon industrial de Torreblanca, amb el pla director embussat des del 2022, haurà de resoldre la demanda d’aquestes “gigaparcel·les”. Una altra firma interessada és la cadena lleidatana de supermercats Plusfresc, que vol construir la nova seu central al polígon.

El seu director de Responsabilitat Social Corporativa, Rafel Oncins, valora que “no som escèptics, però ha patit molts retards i estem perdent competitivitat”, cosa que causa “certa inquietud”. Va rebre “amb esperança” el recent anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre l’inici dels tràmits per a l’estació intermodal, però “ara convindrien menys declaracions i més màquines treballant”, afegeix.

Saltó considera en aquest sentit que “Torreblanca és molt important per al territori, així com l’ampliació del polígon El Segre per a naus petites o mitjanes, que també poden instal·lar-se a Torre Solé”.

Precisament, la Paeria va adjudicar la setmana passada el contracte d’assessorament i redacció dels continguts econòmics que s’hauran de modificar en el nou POUM per ampliar El Segre. Oncins, que és també president de l’associació de propietaris del polígon, destaca la necessitat d’ampliar-lo al tenir ocupades pràcticament el cent per cent de les naus. “Potser n’hi ha alguna de lloguer, però ens falta espai, ens contacten empreses que pregunten si hi ha naus disponibles de lloguer o venda”, explica.

Afegeix que de moment no han rebut informació sobre el projecte. “Una bona idea seria organitzar taules sectorials per conèixer què demana el sector industrial”, conclou.

Una portaveu municipal informa que actualment l’oficina està duent a terme el seguiment de set projectes empresarials consolidats i onze més en un procés d’acompanyament inicial.

Assenyala que en conjunt impliquen una inversió de prop de 35 milions, així com que s’està fent seguiment de tres projectes empresarials que sol·liciten tenir contacte amb els consolats dels països on volen ubicar-se (Itàlia, Mèxic i Cuba). Així mateix, l’ajuntament ha contactat recentment amb una empresa de Turquia del sector de la tecnologia dels aliments que està valorant implantar-se a Catalunya.

Ponentia, interessada a gestionar l’estació de tren de Torreblanca

L’empresa lleidatana Ponentia està construint una terminal ferroviària a Tamarit de Llitera. La seua primera opció era situar aquest centre logístic entre Lleida i els Alamús, però la Generalitat ho va descartar al prioritzar Torreblanca. El director general de la firma, Rafael Peris, valora que a la Franja “no hi ha fronteres econòmiques o socials encara que hi hagi divisió administrativa” i assegura que “el projecte de Torreblanca és molt interessant i és complementari al nostre, les terminals ferroviàries d’aquest tipus seran necessàries si volem treure camions de les carreteres”. Afegeix que “si hi ha la possibilitat, estarem interessats a portar la gestió de l’estació” quan es liciti. Així mateix, explica que Aragó compta amb declaracions d’interès general que permeten reduir a la meitat els tràmits per poder construir. “Sembla que a Catalunya s’està estudiant implantar-ho, seria molt positiu”, afirma. Finalment, explica que Ponentia construirà el seu pròxim polígon a Montblanc a causa de la seua ubicació estratègica, i que Lleida “està ben situada i ha d’aprofitar l’oportunitat de poder atreure determinades indústries que no tenen espai a la primera corona de Barcelona”.

La Paeria acompanya 18 empreses que volen invertir 35 milions

La Paeria explica que les dos empreses que la Cambra indica que no troben parcel·la a Lleida no s’han dirigit a l’oficina Invest in Lleida, encarregada de facilitar tràmits, agilitzar gestions, oferir informació sobre incentius fiscals o col·laborar en la recerca de talent.

La Paeria indica que Lleida, amb 13 àrees empresarials amb 489,9 hectàrees, és la ciutat catalana amb més creixement programat de sòl industrial, amb previsions de sumar 6 milions de metres quadrats de sòl industrial a Torreblanca, El Segre, Torre Solé o Cimalsa.