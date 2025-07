El grup de Junts a la Paeria de Lleida presenta una moció per recuperar la tradició del pubillatge

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El ple de la Paeria del pròxim dia 25 d'abril debatrà una moció per recuperar la tradició del pubillatge a la ciutat. El document, presentat pel grup municipal de Junts, és una resposta a l'anunci de divendres passat del govern municipal del PSC de substituir la figura de pubilles i hereus per quatre "joves referents". Junts critica que el govern no hagi consensuat aquesta qüestió i considera que les dos figures tenen finalitats diferents i, per tant, "no són incompatibles". Per la seva banda, el PP també carrega contra la denominació de "joves referents" i demana que es preservin les figures tradicionals.

L'anterior govern municipal, format per ERC, Junts i el Comú de Lleida, va suprimir la figura de pubilla i hereu el 2019, ja que la considerava obsoleta i poc representativa del segle XXI.

El PSC va anunciar després de tornar a l'alcaldia la intenció de recuperar aquesta figura. La proposta del govern municipal, però, prescindeix del nom de "pubilla" i "hereu" i parla de "joves referents". El regidor de Joventut, Educació i Ocupació, i Festes i Tradicions, Xavi Blanco, va explicar divendres que la nova figura és una evolució de les pubilles i hereus tradicionals des d'una mirada més "actualitzada" i que vol reconèixer el talent, el compromís i la diversitat del jovent de la ciutat.

Aquest canvi ha aixecat polèmica entre els grups de l'oposició de Junts i PP, que demanen mantenir aquestes figures tradicionals. Des de Junts remarquen la necessitat de mantenir les tradicions i costums. "El pubillatge permet als joves compartir i representar la nostra història, d'una forma festiva i de representació popular en uns moments en què la globalització dilueix les singularitats", afirma la portaveu del grup, Violant Cervera, que afegeix que "renunciar-hi és rebutjar el nostre passat, en favor d'unes noves formes d'expressió assimiladores, sense ànima catalana".

En la mateixa línia, el grup municipal del PP també s'oposa a la modificació de nomenclatura, ja que la considera un pas previ a l'eliminació de les figures de les pubilles i hereus. També critica que el govern no hagi comptat amb el consens de les entitats culturals per tirar endavant el canvi.