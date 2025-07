El Govern oferirà 7.896 noves places de funcionaris per al 2025

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Consell Executiu del Govern va aprovar ahir una oferta d’ocupació pública per a aquest any que contempla la creació de 7.896 noves places de funcionaris i personal laboral en diversos sectors de l’administració. L’oferta, pactada amb els sindicats representats a la taula general de negociació de l’administració de la Generalitat que es va celebrar el passat 2 d’abril, inclou 2.304 nous llocs per a l’Institut Català de la Salut (ICS), 1.919 de docents, 1.637 per al cos dels Mossos d’Esquadra i 1.781 de personal d’administració, tècnic i laboral. La convocatòria es completa amb 154 noves places per a serveis penitenciaris, 54 per al cos de Bombers i 47 per al d’Agents Rurals. Del total, 1.102 places (el 14%) seran de promoció interna i 392 (el 7%) estaran reservades a persones amb alguna discapacitat.

Encara que la llei permet convocar les places en un període de tres anys, la secretaria d’Administració i Funció Pública es va comprometre en la reunió amb els sindicats del dia 2 a convocar els processos d’oposicions d’aquesta oferta abans de fer pública la de l’any que ve. També es va pactar “treballar perquè les que depenen directament de la secretaria, les 1.781 d’administratius i tècnics, es puguin convocar abans d’acabar l’any”.

L’oferta pública del 2025, de 7.896 places, és inferior a la de 9.033 aprovada l’any passat, quan van destacar les 4.425 de docents, més del doble que aquest any. El Govern va argumentar als sindicats que la disminució respon que la taxa de reposició (diferència entre incorporacions i jubilacions de l’any anterior) de l’any passat va ser de 6.099 empleats, així com a la cobertura de places que fins al moment són ocupades per interins.

La Generalitat afirma que amb aquesta nova convocatòria es “compleix el compromís d’aprovar l’oferta pública de contractació durant el primer quadrimestre de l’any”. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va assenyalar ahir que aquest és el segon any en què es publica una oferta de places públiques de la Generalitat de Catalunya després de més d’una dècada en què no hi va haver convocatòries similars.

L’Executiu assegura que així “manté l’aposta per consolidar una ocupació estable i de qualitat”, així com per “mantenir la temporalitat per sota del 8 per cent que marca la Unió Europea”.