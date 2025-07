Fer una presó nova fora de Lleida “portarà temps”

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va visitar ahir el Centre Penitenciari Ponent i el Centre Obert i va confirmar, com va avançar SEGRE el passat 30 de març, que “començarem a estudiar el trasllat de la presó”. Tanmateix, va dir que serà un procés llarg que “portarà temps” i, per tant, “donarem continuïtat a tot el que era el pla d’inversions amb la millora absolutament necessària de l’espai de la cuina i altres equipaments de Ponent. No deixarem de fer ni un sol euro d’inversió dels que estaven previstos per millorar la qualitat de vida dels interns”. En la mateixa línia, Espadaler va assegurar que entén les “reclamacions dels treballadors”, però va afirmar que Justícia té “voluntat de millora amb els recursos que tenim i seguint la planificació que tenim”. Cal recordar que tant Paeria com els veïns de la zona (Joc de la Bola i Ciutat Jardí) volen una presó nova fora de la trama urbana. Per la seua banda, els sindicats afirmen que l’actual centre “cau a trossos” i és “insegur”. El departament destinarà durant el 2025 i el 2026 més de 13,2 milions a obres de millora. Entre les principals actuacions figuren les obres de rehabilitació i reforma de la cuina. També afirma que des del 2019 s’han portat a terme nombroses inversions tant a Ponent com al Centre Obert en actuacions d’adequació i renovació d’instal·lacions i espais, i l’import total executat fins al 2026 serà de 16.164.987 euros, com ja va informar aquest diari. El conseller es va reunir amb la direcció d’ambdós presons per escoltar les necessitats dels professionals.

D’altra banda, Ramon Espadaler es va reunir amb el bisbe de Lleida, Salvador Giménez, i van abordar diverses qüestions relacionades amb els afers religiosos, àmbit que és competència de la conselleria. Van posar especial èmfasi en el paper de les institucions eclesiàstiques pel que fa a l’atenció a persones en situació de vulnerabilitat i la promoció del diàleg interreligiós com a eina per fomentar la convivència i la cohesió social.