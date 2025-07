El preu mitjà per substituir una coberta d'amiant de 75 metres quadrats supera els 18.000 euros

La retirada d'amiant a Lleida avança a un ritme extremadament lent degut principalment a l'elevat cost que suposa aquesta operació per als propietaris. Amb un cost aproximat de 18.100 euros per substituir una coberta de 75 metres quadrats, molts lleidatans es veuen obligats a posposar aquesta actuació tot i conèixer els riscos per a la salut que comporta aquest material.

Segons dades oficials del Govern, a la ciutat de Lleida hi ha actualment 9.137 tones d'amiant, mentre que a tota la província s'estima que existeixen més de 40.000 cobertes que contenen aquest material cancerigen. Les subvencions disponibles només cobreixen el cost de la retirada (uns 5.600 euros), però no el de la nova coberta (aproximadament 12.500 euros), fet que dificulta considerablement que molts propietaris puguin assumir aquesta despesa.

Les ajudes per a la retirada d'aquest material tòxic presenten diferents imports segons la superfície a tractar. Per a cobertes de fins a 49 metres quadrats, la subvenció màxima és de 2.000 euros. En el cas de superfícies d'entre 50 i 99 metres, l'ajuda ascendeix a 40 euros per metre quadrat. Per a àrees més grans, l'import disminueix progressivament: 30 euros/m² entre 100 i 499 metres, 25 euros/m² de 500 a 999 metres, i 20 euros/m² per a cobertes que superin els 1.000 metres quadrats.

Requisits per sol·licitar les subvencions

El termini per sol·licitar les ajudes d'aquest any es va iniciar el 15 de gener i romandrà obert fins a esgotar la dotació pressupostària o, com a màxim, fins al 28 de novembre. Un aspecte fonamental a tenir en compte és que l'ajuda s'ha de demanar sempre abans de procedir a la retirada de l'amiant, no sent possible obtenir la subvenció per a treballs ja realitzats.

Per accedir a aquestes subvencions, el sol·licitant ha d'acreditar que és propietari de l'immoble i presentar documentació sobre les seves característiques. També cal aportar una còpia del pressupost de l'empresa especialitzada que s'encarregarà de la retirada, així com una memòria detallada dels treballs a realitzar.

Què cobreixen les subvencions?

Les ajudes no es limiten únicament a les cobertes, sinó que també contemplen la retirada d'altres elements que continguin amiant, com canaletes, dipòsits, baixants o xemeneies. En tots els casos, les subvencions cobreixen les despeses derivades de la retirada, transport i tractament adequat d'aquest material perillós.

Tot i aquestes ajudes, el principal entrebanc continua sent l'elevat cost total de l'operació, ja que les subvencions no cobreixen la instal·lació de les noves cobertes o elements que substituiran els fabricats amb fibrociment, deixant una part important de la despesa a càrrec dels propietaris.