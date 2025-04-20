SERVEIS
Els estancs es ‘reciclen’ i ofereixen pagar factures i enviar diners
Diversifiquen el negoci per atreure clients davant la caiguda de vendes de tabac. Pla pilot de recollida de vapejadors a Lleida, Tàrrega, Cervera i Ponts
“Els antics estancs eren només expenedors de tabac, però la nostra vocació és ser una botiga de serveis i oferir facilitats a l’administració”. Eugeni Rodríguez, president de la Unió d’Estanquers de Lleida, resumeix d’aquesta manera l’evolució que han impulsat en els últims anys per diversificar el seu negoci, arran del descens de vendes de tabac, “que ha caigut un 50 per cent des de l’any 2009”.
Recorda que van començar incorporant venda de loteries, però és que ara, aprofitant que “obrim moltes hores cada dia i alguns també els diumenges, també oferim serveis de paqueteria i fem de bancs”.
I és que, a través de l’empresa Logista Payments, als estancs es poden pagar factures no domiciliades de diferents entitats, com Endesa, Energia Segle XXI i Digimobil. “Va bé perquè en algunes poblacions no hi ha entitat bancària”, apunta.
De fet, assegura que la Unió d’Estanquers i Logista Payments s’han posat en contacte amb la Diputació “per veure si volen que cobrem els rebuts no domiciliats, que són un percentatge important”. A més, ofereixen enviar diners, en conveni amb Western Union, un servei que acostumen a utilitzar persones migrants, i també és possible obrir un compte a Nickel, una empresa bancària emparada pel Banc Nacional de París (BNP).
Als estancs es venen distintius ambientals de la DGT, també es poden recarregar telèfons mòbils i targetes d’autobús urbà i de l’ATM, “i estem intentat fer recàrregues del bus de Lleida a Barcelona”.
D’altra banda, cinc estancs de Lleida formen part d’un pla pilot a Catalunya de recollida i reciclatge de vapejadors, amb l’empresa Logista. Dos estan a la ciutat de Lleida, un a Tàrrega, un altre a Cervera i un altre a Ponts.